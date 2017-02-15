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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стали известны средние цены на бензин

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе.

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 13 февраля, средняя цена дизельного топлива составила 38,28 рубля за литр.

Литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 33,60 рубля, марки АИ-92 — 35,33 рубля, марки АИ-95 — 38,60 рубля.

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