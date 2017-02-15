Названы самые высокооплачиваемые сферы в Казахстане
Сильный кадровый голод наблюдается в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.
Сильный кадровый голод наблюдается в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.
Согласно данным аналитиков, 22,2 процента всех вакансий приходится на столицу. Четверть вакантных мест приходится на госслужбу, еще 17,9 процента — на промышленную сферу.
По итогам IV квартала 2016 года число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях составило 24 тысячи — на 8,6 процента больше, чем к концу 2015.
Наибольшее количество вакансий приходится на мегаполисы — 5,3 тысячи на Астану (22,2 процента от РК), 3,2 тысячи — на Алматы (13,5 процента от РК).
Динамика поиска работников в столицах разнонаправлена: в Астане число вакантных мест растет (+8,5 процента за год), в Алматы, напротив, нехватка кадров снижается (-18,8 процента за год).
Самый значительный прирост спроса на работников, более чем в два раза, отмечен в Кызылординской области — до 284 вакансий, и Атырауской области — до 1 037 вакансий.
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Среди отраслей самая высокая потребность в кадрах для крупных и средних компаний отмечена в сегменте государственного управления и обороны, и обязательного социального обеспечения — 5,9 тысячи вакансий.
Более 17 процентов вакантных рабочих мест приходится на промышленность (4,3 тысячи, и
Больше всего крупный и средний бизнес готов платить специалистам в сфере научной и технической деятельности — здесь среднемесячные зарплаты по итогам 4 квартала 2016 года составляли 336,1 тысяч тенге, на 26 процентов больше, чем к концу 2015 года. Для сравнения, в целом по РК средняя заработная плата составляет 156,9 тысяч тенге в месяц.
Также среди наиболее оплачиваемых отраслей — финансовая и страховая деятельность (292,2 тысяч тенге, +17,8 процента за год), и сфера информации и связи (205,5 тысяч тенге, +12,7 процента).
Совокупно на тройку самых высокооплачиваемых отраслей приходится 8,3 процента всех вакантных рабочих мест.