Названы самые высокооплачиваемые сферы в Казахстане

Согласно данным аналитиков, 22,2 процента всех вакансий приходится на столицу. Четверть вакантных мест приходится на госслужбу, еще 17,9 процента — на промышленную сферу.

По итогам IV квартала 2016 года число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях составило 24 тысячи — на 8,6 процента больше, чем к концу 2015.

Наибольшее количество вакансий приходится на мегаполисы — 5,3 тысячи на Астану (22,2 процента от РК), 3,2 тысячи — на Алматы (13,5 процента от РК).

Динамика поиска работников в столицах разнонаправлена: в Астане число вакантных мест растет (+8,5 процента за год), в Алматы, напротив, нехватка кадров снижается (-18,8 процента за год).

Самый значительный прирост спроса на работников, более чем в два раза, отмечен в Кызылординской области — до 284 вакансий, и Атырауской области — до 1 037 вакансий.

Сообщается, что развитию рынка труда способствует программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2021 годы. Участники программы, которые не могут быть трудоустроены из-за отсутствия необходимой квалификации, направляются на подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное профессиональное обучение.

Среди отраслей самая высокая потребность в кадрах для крупных и средних компаний отмечена в сегменте государственного управления и обороны, и обязательного социального обеспечения — 5,9 тысячи вакансий.