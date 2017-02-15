Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Назван новый фактор риска рака груди
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Конфликт возле ночного клуба завершился убийством спортсмена
Известный спортсмен избил бывшую жену
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
09:23 (мск), источник: Tengrinews

Названы самые высокооплачиваемые сферы в Казахстане

Сильный кадровый голод наблюдается в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно данным аналитиков, 22,2 процента всех вакансий приходится на столицу. Четверть вакантных мест приходится на госслужбу, еще 17,9 процента — на промышленную сферу.

По итогам IV квартала 2016 года число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях составило 24 тысячи — на 8,6 процента больше, чем к концу 2015.

Наибольшее количество вакансий приходится на мегаполисы — 5,3 тысячи на Астану (22,2 процента от РК), 3,2 тысячи — на Алматы (13,5 процента от РК).

Динамика поиска работников в столицах разнонаправлена: в Астане число вакантных мест растет (+8,5 процента за год), в Алматы, напротив, нехватка кадров снижается (-18,8 процента за год).

Самый значительный прирост спроса на работников, более чем в два раза, отмечен в Кызылординской области — до 284 вакансий, и Атырауской области — до 1 037 вакансий.

Сообщается, что развитию рынка труда способствует программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2021 годы. Участники программы, которые не могут быть трудоустроены из-за отсутствия необходимой квалификации, направляются на подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное профессиональное обучение.

Среди отраслей самая высокая потребность в кадрах для крупных и средних компаний отмечена в сегменте государственного управления и обороны, и обязательного социального обеспечения — 5,9 тысячи вакансий.

Более 17 процентов вакантных рабочих мест приходится на промышленность (4,3 тысячи, и транспортно-логистическую отрасль (4,1 тысяч вакансий).

Кроме логистов, также резко возрос спрос на специалистов в сфере информации и связи — сразу плюс 74 процента за год.

Больше всего крупный и средний бизнес готов платить специалистам в сфере научной и технической деятельности — здесь среднемесячные зарплаты по итогам 4 квартала 2016 года составляли 336,1 тысяч тенге, на 26 процентов больше, чем к концу 2015 года. Для сравнения, в целом по РК средняя заработная плата составляет 156,9 тысяч тенге в месяц.

Также среди наиболее оплачиваемых отраслей — финансовая и страховая деятельность (292,2 тысяч тенге, +17,8 процента за год), и сфера информации и связи (205,5 тысяч тенге, +12,7 процента).

Совокупно на тройку самых высокооплачиваемых отраслей приходится 8,3 процента всех вакантных рабочих мест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назначен замакима Жамбылской области
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
На Алтае нашли обломок, предположительно, разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь