Около 75% акций Свердловской киностудии будет приватизировано до 2019 г

«В плане на 2017−2019 годы находится приватизация 75% минус 1 акция Свердловской киностудии, которая расположена в Екатеринбурге. Количество акций, планируемых к приватизации, 50 896. На данный момент 100% находятся в федеральной собственности», — говорится в документах.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Около 75% акций Свердловской киностудии в Екатеринбурге будет приватизировано до 2019 года. Об этом говорится в опубликованном в среду плане приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы правительства РФ.

Приватизацией и оценкой стоимости зданий будет заниматься Росимущество.

Директор киностудии: продавать нельзя

По мнению директора киностудии Михаила Чурбанова, приватизация приведет к продаже площадей под торговые центры, так как ее здания располагаются в центре Екатеринбурга.

По его словам, единственную киностудию на востоке России нельзя продавать. «Если Свердловская киностудия будет продана, то это будет очередной строительный проект, торговый центр. Эта практика известная и понятная. Есть опыт других подобных объектов, которые через это прошли. Если наша студия будет продана, то только как актив недвижимости», — сказал Чурбанов ТАСС.

Ранее сообщалось, что планировалось передать киностудию в собственность Свердловской области, чтобы избежать приватизации. Бывший министр культуры региона Павел Креков сообщал, что вопрос должен быть решен до конца 2016 года.

В январе прошлого года деятели культуры выступили против приватизации киностудий. По их мнению, это «приведет к уничтожению российского кинообразования, к социальной и творческой деградации работников киноиндустрии». Также они напомнили, что «в кинематографической среде давно зреет предложение о возрождении Госкино России — федерального органа, подчиненного непосредственно правительству России».

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов. Многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.