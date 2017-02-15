Счета за капремонт южноуральцам будет выставлять «Челябэнергосбыт»

Расчётом платы за капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области в ближайшее время займётся «Челябэнергосбыт», сообщил «АиФ-Челябинск» генеральный директор компании Андрей Красиков.

«Регоператор капремонта Челябинской области производил все расчёты на базе “Почты России”, однако многих не устаивало их качество. “Два” умножить на “два” получалось “пять”. Так как ПАО “Челябэнергосбыт” располагает одной из лучших билинговых систем (программным обеспечением для автоматизированных расчётов, — Ред.), правительство Челябинской области обратилось к нам с просьбой осуществлять билинг, — пояснил Красиков. — Кроме того, у нас самая большая база по абонентам в регионе, так как электричество есть у всех».

Договор на оказание соответствующих услуг подписан с 1 февраля. «Челябэнергосбыт» займётся начислением квитанций и будет давать пояснения о том, как осуществляется расчёт. Обращаться с вопросами южноуральцам следует в офисы компании или по телефону «горячей линии»: (351) 264−00−72. За то, как расходуются собранные средства, по-прежнему ответственен Регоператор капремонта.

«Вместо рекламы на обратной стороне квитанции за электроэнергию теперь будет счёт за капитальный ремонт, — добавляет Красиков. — Если в квартире проживает три собственника, то одна квитанция будет с двух сторон, а две остальные — только за капремонт. Люди, отказавшиеся от бумажных квитанций “Челябэнергосбыта”, получат лишь квитанцию по капремонту».