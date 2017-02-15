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09:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подешевели сахар, яйца и картофель

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сахар, яйца и картофель подешевели в Башкортостане больше других продуктов из потребительской корзины.

По данным Башкортостанстата на 13 февраля, стоимость сахара за неделю снизилась на 2,7 процента и составила в среднем 42,42 рубля за килограмм.

На два процента подешевели в республике куриные яйца — 57,42 рубля за десяток, на 1,8 процента стал дешевле картофель — 19,31 рубля за килограмм.

В списке подешевевших за неделю продуктов — подсолнечное масло, мороженая неразделанная рыба, репчатый лук, гречневая крупа-ядрица, пшено, шлифованный рис, а также пшеничная мука, молоко, яблоки, свинина и соль.

Неизменной, по сравнению с 6 февраля текущего года, осталась в регионе только стоимость баранины (кроме бескостного мяса) — 348,22 рубля за килограмм.

Больше всего за неделю подорожала морковь — на 1,3 процента. Килограмм моркови жители республики сейчас могут приобрести в среднем за 22,50 рубля.

В перечень незначительно подорожавших продуктов попали охлажденные и мороженые куры, сыры сычужные твердые и мягкие, вермишель, хлеб, чай черный байховый, сливочное масло, говядина и белокочанная капуста. Удорожание этих продуктов за неделю составило менее 1 процента.

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