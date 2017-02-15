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09:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Цыганский поселок в Екатеринбурге отдадут под застройку

Готовится проект планировки.

Источник: УралИнформБюро

Министерство строительства Свердловской области разрешило подготовить проекты планировки и межевания участка в районе Расковой — Амундсена — Московской в Екатеринбурге. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации, передает «Уралинформбюро».

В соответствии с Генеральным планом, на обозначенном участке должны появиться жилые дома либо общественно-деловые центры. В зону возможной застройки попадают частные строения Цыганского поселка.

В этом же районе АО «Земельный ресурс» возводит жилой комплекс «Московский квартал» — четыре высотки на пересечении Московской и Волгоградской.

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