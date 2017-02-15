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13:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Краснодарский край снизил расходы на проведение инвестиционного форума в Сочи в два раза

Краснодар, 15 февраля, KrasnodarMedia. Расходы Краснодарского края на проведение Российского инвестиционного форума в Сочи составят порядка 100 млн рублей.

Как рассказал Вениамин Кондратьев в интервью журналистам, затраты регионального бюджета на участие в мероприятии сокращаются, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

— За последние два года край снизил затраты на проведение форума почти в два раза. В этом году, по сравнению с 2016 годом, расходы муниципалитетов и органов исполнительной власти сокращены еще на 20%. Сумма составит не более 100 млн рублей, — отметил губернатор.

При этом количество проектов, которые край привезет в Сочи, увеличилось. В этом году Кубань представит порядка 500 инвестпредложений на сумму более 270 млрд рублей, добавил Вениамин Кондратьев.

— Все они прошли детальную проработку еще на уроне подготовки. Это экономически эффективные, выверенные проекты, отвечающие потребностям территории, на которых они будут реализоваться, — подчеркнул глава края.

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