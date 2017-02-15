Городские власти выставят на торги 1 га под физкультурно-оздоровительный центр

Участок площадью 9,5 тыс.кв.м расположен между домами по улице Дружбы, 25 и 21 и Крупской, 45. Он относится к зоне многоэтажной жилой застройки от четырех этажей и выше (Ж-1).

Комитет просит установить зону спортивных объектов ЦС-3. Он предназначен для строительства спортивного центра со спортивной площадкой. Он также включен в перечень участков, которые муниципалитет формирует на торги. Площадка будет выставлена на аукцион под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Предложение было поддержано комиссией, оно будет направлено на публичные слушания.