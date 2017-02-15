Автомобиль для счетной палаты Прикамья: объявлен аукцион на 1,5 млн рублей
Заявки принимаются до 28 февраля, аукцион запланирован на 3 марта.
Заявки принимаются до 28 февраля, аукцион запланирован на 3 марта.
Согласно техзаданию, автомобиль должен быть, изготовленным не ранее 2016 года, с заводскими номерами, не иметь следов коррозии и повреждений. Максимальный пробег допускается в пределах 50 км.
Заказчик отдал предпочтение
Как отметило «Эхо Москвы в Перми», в январе Пермское УФАС отменило закупку автомобилей для администраций Уинского и Очерского районов. В обоих случаях конкурсная документация была сделана под закупку Toyota Camry, что ограничивало конкуренцию.