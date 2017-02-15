В Приморье накануне весны дорожает морской транспорт
C 15 февраля во Владивостоке на целых 3,2% подорожала стоимость прибрежных морских перевозок, сообщает ИА «Дейта».
C 15 февраля во Владивостоке на целых 3,2% подорожала стоимость прибрежных морских перевозок, сообщает ИА «Дейта».
При этом для прописанных на островных территориях горожан сохранилась льготная стоимость билетов.
Новые тарифы установлены постановлением администрации Владивостока. Билеты в целом подросли в цене на 5 рублей.
Как сообщили ИА «Дейта» в справочной службе морского терминала Владивостока, стоимость билетов с сегодняшнего дня составляет:
На о. Попова — 155 рублей;.
На о. Рейнеке — 155 рублей;.
На мыс Песчаный — 103 рубля.
Для жителей указанных территорий городского округа стоимость билета и места багажа выросла незначительно и составляет 60 рублей вместо прежних 58 рублей.