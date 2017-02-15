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10:55 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье накануне весны дорожает морской транспорт

C 15 февраля во Владивостоке на целых 3,2% подорожала стоимость прибрежных морских перевозок, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

При этом для прописанных на островных территориях горожан сохранилась льготная стоимость билетов.

Новые тарифы установлены постановлением администрации Владивостока. Билеты в целом подросли в цене на 5 рублей.

Как сообщили ИА «Дейта» в справочной службе морского терминала Владивостока, стоимость билетов с сегодняшнего дня составляет:

На о. Попова — 155 рублей;.

На о. Рейнеке — 155 рублей;.

На мыс Песчаный — 103 рубля.

Для жителей указанных территорий городского округа стоимость билета и места багажа выросла незначительно и составляет 60 рублей вместо прежних 58 рублей.

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