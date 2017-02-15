Пермский край выделил 50,5 млн руб. на лечение ВИЧ-инфицированных больных
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Напомним, в прошлом году из краевого бюджета на закупку лекарств было выделено 45,5 млн руб. А из 605 млн руб., выделенных федеральным минздравом на закупку лекарств, до Пермского края были доведены лишь 544 млн руб.
В этом году на
Ранее стало известно о том, что в связи с переходом всех регионов на централизованную закупку лекарств для
Между тем, в пермском минздраве поясняют, что имеющихся запасов антиретровирусных препаратов (более 137 тыс. упаковок), находящихся на складе ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ», региону хватит для продолжения лечения всех пациентов до мая 2017 года включительно.