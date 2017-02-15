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10:49 (мск), источник: NewsKo

Пермский край выделил 50,5 млн руб. на лечение ВИЧ-инфицированных больных

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, в этом году Пермский край потратит из региональной казны 50,5 млн руб. на закупку лекарств для 5 тыс. 316 ВИЧ-инфицированных пациентов.

Напомним, в прошлом году из краевого бюджета на закупку лекарств было выделено 45,5 млн руб. А из 605 млн руб., выделенных федеральным минздравом на закупку лекарств, до Пермского края были доведены лишь 544 млн руб.

В этом году на АРВ-терапию планируется взять ещё 684 нуждающихся ВИЧ-инфицированных.

Ранее стало известно о том, что в связи с переходом всех регионов на централизованную закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных больных Минздрав РФ объявил аукционы на закупку лекарств только с 1 февраля этого года. Поэтому уже сегодня в 22 регионах начался дефицит лекарственных средств, что может привести к распространению ВИЧ и смерти больных.

Между тем, в пермском минздраве поясняют, что имеющихся запасов антиретровирусных препаратов (более 137 тыс. упаковок), находящихся на складе ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ», региону хватит для продолжения лечения всех пациентов до мая 2017 года включительно.

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