Ленобласть откажется от строительства высоток

Задача ближайших лет, по словам Дрозденко, уходить от многоэтажной застройки в пользу малоэтажного жилья и коттеджей.

«Сегодня стоит задача, чтобы все новые градостроительные документы сворачивались от многоэтажного к малоэтажному строительству», — сказал губернатор Александр Дрозденко во вторник, 14 февраля, выступая на съезде строителей региона.

Кроме того, территории, покрытые лесом, а также военные земли не будут передаваться под жилое строительство. Их можно будет использовать только как рекреационные пространства.