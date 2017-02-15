Ленобласть откажется от строительства высоток
Власти Ленинградской области намерены в ближайшие годы отказаться от строительства многоэтажного жилья в зоне интенсивной застройки.
Власти Ленинградской области намерены в ближайшие годы отказаться от строительства многоэтажного жилья в зоне интенсивной застройки.
Задача ближайших лет, по словам Дрозденко, уходить от многоэтажной застройки в пользу малоэтажного жилья и коттеджей.
«Сегодня стоит задача, чтобы все новые градостроительные документы сворачивались от многоэтажного к малоэтажному строительству», — сказал губернатор Александр Дрозденко во вторник, 14 февраля, выступая на съезде строителей региона.
Кроме того, территории, покрытые лесом, а также военные земли не будут передаваться под жилое строительство. Их можно будет использовать только как рекреационные пространства.
Дрозденко отметил, что Ленобласть уже третий год подряд является одним из лидеров