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16:56 (мск), источник: ivbg.ru

Ленобласть откажется от строительства высоток

Власти Ленинградской области намерены в ближайшие годы отказаться от строительства многоэтажного жилья в зоне интенсивной застройки.

Источник: Reuters

Задача ближайших лет, по словам Дрозденко, уходить от многоэтажной застройки в пользу малоэтажного жилья и коттеджей.

«Сегодня стоит задача, чтобы все новые градостроительные документы сворачивались от многоэтажного к малоэтажному строительству», — сказал губернатор Александр Дрозденко во вторник, 14 февраля, выступая на съезде строителей региона.

Кроме того, территории, покрытые лесом, а также военные земли не будут передаваться под жилое строительство. Их можно будет использовать только как рекреационные пространства.

Дрозденко отметил, что Ленобласть уже третий год подряд является одним из лидеров Северо-Запада и всей России по объему введенного жилья.

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