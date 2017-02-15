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10:48 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о покупке телекомпанией NBC доли в Euronews

Американская телекомпания NBC News приобрела долю в капитале телеканала Euronews. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, 25% в Euronews обошлась американцам в $30 млн. Как отмечает Reuters, эта сделка позволит NBC расширить свою аудиторию до 277 млн домовладений, вещая на 13 языках по всей Европе, а также в Африке и на Ближнем Востоке.

Как ранее объявили в телесети, на должность первого президента международного подразделения NBC News International назначена Дебора Тернесс, которая ранее занимала пост президента NBC News. Ее место в свою очередь займет Ной Оппенхейм.

Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал, базирующийся во французском Лионе. 53% в капитале Euronews принадлежит семье египетского бизнесмена Нагиба Савириса.

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