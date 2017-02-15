Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Убивший себя и свою русскую семью турок был сильно старше жены
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Рост запасов в США понизил цены на нефть

Согласно данным Американского института нефти (API), товарные запасы топлива в США увеличились за неделю с 6 по 12 февраля на 9,94 миллиона баррелей, сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2017

После публикации этих данных стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent, согласно данным лондонской биржи ICE, снизилась почти на процентный пункт до 55,65 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 0,15 процента до 52,85 пункта.

Читайте также
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года

Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 миллиона баррелей.

Эксперты отмечают, что если бы не сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК, а также странами, не входящими в картель, цены были бы сейчас заметно ниже. Однако на дальнейший существенный рост рассчитывать не приходится. Председатель совета директоров консалтинговой компании IHS Markit Дэниел Йергин ожидает, что цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от 50 до 60 за баррель. По его словам, как странам ОПЕК, так и внекартельным странам, прежде всего России, придется серьезно относиться к соглашению и сокращать производство, чтобы поддерживать цены на приемлемом для них уровне.

Согласно оценке Bloomberg, даже если картель продолжит соблюдать договоренности более чем на 90 процентов (это самый высокий показатель в его истории), предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 тысяч баррелей в сутки.

Российская компания «Сургутнефтегаз» сообщила о своих планах снизить добычу нефти в 2017 году на 400 тысяч или на 0,7 процента по сравнению с показателем 2016 года — до 61,4 миллиона тонн, следует из материалов компании. При этом в компании пояснили, что ее планы по добыче нефти и газа «могут быть скорректированы в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке углеводородов, а также с учетом договоренностей нефтедобывающих стран по объемам добычи».

В январе страны ОПЕК снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.

Комментарии
4
Виталий Козлов
И где же ты увидел нефть в США, которой якобы они могут залить Европу? За газ тоже слышали! Смени методичку
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Один из источников, за точность и достоверность которого поручиться, однако, не могу, как-то привёл якобы слова Трампа о том, что если Европа вдруг почувствует зависимость от поставок нефти из РФ, он в ответ зальёт Европу дешёвой нефтью. В этих условиях экономика РФ конкуренции явно не выдержит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
конь педальный
Путин не допустит добычу сланцевой нефти, поэтому дал команду снизить цену.
Мухтар-оглы, голос!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр энергетики рассказал, что будет с ценами на нефть и бензин
© Ньюстюб
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
57.7388   -0.32
$
Доллар США ММВБ
56.7350   -0.37
Евро ЦБ
61.2955   -0.47
Евро ММВБ
59.9400   -0.46
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
СМИ: брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь