Кредиты для казахстанцев могут подешеветь

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11:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

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АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Глава Нацбанка Данияр Акишев, выступая на заседании мажилиса парламента РК, не исключил снижения базовой ставки в 2017 году.

Источник: Sputniknews.kz

«Базовая ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году. Основной акцент работы национального банка направлен на формирование рыночных процентных ставок на денежном рынке», — сообщил Акишев.

Кроме того, важным направлением деятельности национального банка остается обеспечение стабильности цен.

«Инфляция по итогам января 2017 года вернулась в коридор 6−8%, так как составляет 7,9% в годовом выражении. По нашим прогнозам, уровень инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора, определенного Правительством и Национальным Банком. Задача по поэтапному снижению инфляции до 3−4% в среднесрочном периоде станет для нас приоритетной», — отметил Акишев.

При этом, по его словам, национальный банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью.

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