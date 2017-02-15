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11:52 (мск), источник: ТАСС

Вознаграждение членам правления «Башнефти» в 2016 г. выросло до 1 млрд руб

Вознаграждение увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вознаграждение членам правления «Башнефти» по итогам 2016 года увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза, до 1 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

Заработная плата членов правления составила 234,7 млн рублей, премии — 697,5 млн рублей. Иные виды вознаграждений — 137 млн рублей. В состав правления компании входят 7 человек.

Отмечается, что вознаграждение членам правления компании за работу в органах управления «Башнефти» или ее дочерних либо зависимых обществ не выплачивается, соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов правления не заключалось.

Также сообщается, что в премии членов правления включают в себя выплаты в рамках программы долгосрочного материального поощрения.

«Роснефть» 12 октября 2016 г. закрыла сделку по приобретению у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Новым президентом «Башнефти» назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин. Он сменил на этой должности Александра Корсика. Также полностью обновлено правление компании, в него вошли семь топ-менеджеров «Роснефти».

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