Вознаграждение членам правления «Башнефти» в 2016 г. выросло до 1 млрд руб

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вознаграждение членам правления «Башнефти» по итогам 2016 года увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза, до 1 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

Заработная плата членов правления составила 234,7 млн рублей, премии — 697,5 млн рублей. Иные виды вознаграждений — 137 млн рублей. В состав правления компании входят 7 человек.

Отмечается, что вознаграждение членам правления компании за работу в органах управления «Башнефти» или ее дочерних либо зависимых обществ не выплачивается, соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов правления не заключалось.

Также сообщается, что в премии членов правления включают в себя выплаты в рамках программы долгосрочного материального поощрения.