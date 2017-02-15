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11:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинску нужны водители трамваев

Электротранспорта в Челябинске стало больше.

В Челябинске примут на работу ответственных водителей трамваев и троллейбусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу управления транспорта.

Всех, кто неравнодушен к общественному электротранспорту и желает поработать, ждут в учебном центре МУП «ЧелябГЭТ», чтобы получить профессию и помогать сотням людей ежедневно передвигаться по городу.

За последние два месяца выросло количество трамваев и троллейбусов на маршрутах города. Электротранспорт стал в среднем выполнять на 182 рейса больше.

Номер телефона для заинтересованных в трудоустройстве: 778−60−84.

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