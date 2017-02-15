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11:15 (мск), источник: Om1.ru

Долги омичей по квитанциям за воду превысили 576 млн рублей

Задолженность за услуги ЖКХ растет быстрее, чем ее успевают погашать.

По данным «ОмскВодоканала», на протяжении 2016 года долги населения неуклонно росли и к 1 января 2017-го составили более 576 млн рублей, что больше показателя прошлого года на 44 млн рублей.

Ольга Смиковская, коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал»:

 — Мы обеспокоены этой тенденцией и вынуждены усилить претензионно-исковую работу и действия по принудительному взысканию задолженности. Безусловно, это нелегкий труд, но он приносит определенные плоды. В 2016 году, взаимодействуя с отделами УФССП по Омской области и путем наложения ареста на банковские счета, предприятию удалось взыскать с населения более 36 млн рублей просроченных платежей.

К примеру, судебные приставы и коммунальщики провели рейд по многоквартирным домам в поселке Береговом, где жильцы 18 квартир задолжали 91 тысячу рублей. Приставы в рамках полномочий оценили имущество должников и наложили арест на бытовую технику, выдали повестки, рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего за прошлый год проведено 108 рейдов, уведомления о долгах получили 325 тысяч абонентов, из них 206 тысяч — через автодозвон. В качестве мер было ограничено водоотведение у 1994 должников, не смогут выехать за границу 253 жителя Омска, оформлено более 9 тысяч исполнительных листов. При этом претензионно-исковая работа начинается в отношении не всех должников, а тех, кто не оплачивает коммунальные услуги за холодную воду и водоотведение более двух месяцев. Тогда уже начинаются суды.

Пресс-служба администрации Омска:

 — В сложной финансовой ситуации есть возможность оформить рассрочку долга. Стоит помнить, что исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины (в среднем 400 рублей) и исполнительский взнос (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей).

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