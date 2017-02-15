Долги омичей по квитанциям за воду превысили 576 млн рублей

По данным «ОмскВодоканала», на протяжении 2016 года долги населения неуклонно росли и к 1 января 2017-го составили более 576 млн рублей, что больше показателя прошлого года на 44 млн рублей.

Ольга Смиковская, коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал»:

— Мы обеспокоены этой тенденцией и вынуждены усилить претензионно-исковую работу и действия по принудительному взысканию задолженности. Безусловно, это нелегкий труд, но он приносит определенные плоды. В 2016 году, взаимодействуя с отделами УФССП по Омской области и путем наложения ареста на банковские счета, предприятию удалось взыскать с населения более 36 млн рублей просроченных платежей.

К примеру, судебные приставы и коммунальщики провели рейд по многоквартирным домам в поселке Береговом, где жильцы 18 квартир задолжали 91 тысячу рублей. Приставы в рамках полномочий оценили имущество должников и наложили арест на бытовую технику, выдали повестки, рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего за прошлый год проведено 108 рейдов, уведомления о долгах получили 325 тысяч абонентов, из них 206 тысяч — через автодозвон. В качестве мер было ограничено водоотведение у 1994 должников, не смогут выехать за границу 253 жителя Омска, оформлено более 9 тысяч исполнительных листов. При этом претензионно-исковая работа начинается в отношении не всех должников, а тех, кто не оплачивает коммунальные услуги за холодную воду и водоотведение более двух месяцев. Тогда уже начинаются суды.

Пресс-служба администрации Омска:

— В сложной финансовой ситуации есть возможность оформить рассрочку долга. Стоит помнить, что исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины (в среднем 400 рублей) и исполнительский взнос (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей).