Долги омичей по квитанциям за воду превысили 576 млн рублей
Задолженность за услуги ЖКХ растет быстрее, чем ее успевают погашать.
Задолженность за услуги ЖКХ растет быстрее, чем ее успевают погашать.
По данным «ОмскВодоканала», на протяжении 2016 года долги населения неуклонно росли и к 1 января 2017-го составили более 576 млн рублей, что больше показателя прошлого года на 44 млн рублей.
Ольга Смиковская, коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал»:
— Мы обеспокоены этой тенденцией и вынуждены усилить
К примеру, судебные приставы и коммунальщики провели рейд по многоквартирным домам в поселке Береговом, где жильцы 18 квартир задолжали 91 тысячу рублей. Приставы в рамках полномочий оценили имущество должников и наложили арест на бытовую технику, выдали повестки, рассказали в
Всего за прошлый год проведено 108 рейдов, уведомления о долгах получили 325 тысяч абонентов, из них 206 тысяч — через автодозвон. В качестве мер было ограничено водоотведение у 1994 должников, не смогут выехать за границу 253 жителя Омска, оформлено более 9 тысяч исполнительных листов. При этом
— В сложной финансовой ситуации есть возможность оформить рассрочку долга. Стоит помнить, что исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины (в среднем 400 рублей) и исполнительский взнос (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей).