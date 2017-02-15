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11:37 (мск), источник: Kazinform

Доступ к Интернету все села Казахстана получат к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — К 2025 году все села Казахстана получат доступ к Интернету. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Источник: Kazinform

«Сейчас до конца года мы планируем строительство радиочастотных станций. Мы планируем все районные центры страны обеспечить Интернетом стандарта 4G, что позволит обеспечить качественный скоростной Интернет. Работа в этом направлении продолжается. Мы понимаем важность разрыва цифрового неравенства и в течение ближайших двух лет мы первый этап завершим», — сказал Д. Абаев.

По его словам, работа будет проведена в два этапа. На первом этапе, в 2017—2019 годах, к Интернету будет подключено 1 291 село. На втором этапе, с 2020 по 2025 годы, будут подключены остальные села — около 4 000. При этом на первом этапе доступ к Интернету получат около двух миллионов человек, а на втором около 1,5 миллиона.

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