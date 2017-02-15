Сенаторы нашли в казахстанском хлебе «ядовитые дрожжи»

«Хлеб у нас невкусный, вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил», — сказал Киинов на встрече сенаторов с руководством МСХ.

По его утверждению, все дело в «ядовитых дрожжах». «Их категорически нельзя принимать в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире, кроме нас, не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин. А формалин — это яд, который применяется для сохранения трупа. А он есть в этих дрожжах», — заявил депутат.

После этого другой сенатор — Дарига Назарбаева — потребовала от представителей МСХ прокомментировать это утверждение.

«Ну, я про дрожжи в первый раз слышу», — развел руками первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

«Ну, так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное», — продолжила Назарбаева.