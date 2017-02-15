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11:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сенаторы нашли в казахстанском хлебе «ядовитые дрожжи»

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Депутат сената парламента Казахстана Ляззат Киинов посоветовал первому вице-министру сельского хозяйства Кайрату Айтуганову проверить состав хлеба, изготавливаемого в стране.

Источник: Sputniknews.kz

«Хлеб у нас невкусный, вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил», — сказал Киинов на встрече сенаторов с руководством МСХ.

По его утверждению, все дело в «ядовитых дрожжах». «Их категорически нельзя принимать в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире, кроме нас, не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин. А формалин — это яд, который применяется для сохранения трупа. А он есть в этих дрожжах», — заявил депутат.

После этого другой сенатор — Дарига Назарбаева — потребовала от представителей МСХ прокомментировать это утверждение.

«Ну, я про дрожжи в первый раз слышу», — развел руками первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

«Ну, так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное», — продолжила Назарбаева.

На помощь вице-министру пришел заместитель председателя правления АО НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев, который заявил, что «вкусный хлеб» в Казахстане стоит под 500 тенге за булку. А стоимость хлеба в 60−80 тенге порождает со стороны хлебопеков экономию на его компонентах.

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