Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
"Мы просто решили закончить": команда Лепса покидает певца
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:00 (мск), источник: УНИАН

Министр финансов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Отклонение от заложенного в бюджете курса на уровне 27,2 гривень за доллар потребует изменений в планы, но сейчас таких оснований нет.

Источник: УНИАН

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов.

«В бюджете заложен курс 27,2 гривень за доллар. В принципе, это то, что сейчас есть на рынке. И мы считаем, что таким курс и будет в течение года. Если изменится — нужно будет менять планы, но сейчас таких оснований нет», — сказал Данилюк.

По его словам, колебания на валютном рынке в прошлом месяце имели спекулятивную природу, и сейчас ситуация урегулирована.

При этом министр отметил, что этот вопрос в компетенции Национального банка.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в декабре 2016 года обесценилась к доллару США по средневзвешенному курсу на межбанковском валютном рынке на 6% — до уровня 27,19 грн/долл. на 29 декабря, а курсы наличного рынка преодолели отметку в 29 грн/долл.

В первой половине января тренд девальвации продолжался, однако по итогам месяца гривня осталась на уровне около 27 грн/долл. на межбанковском и около 28 грн/долл. — на наличном валютном рынке.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни в начале года сезонным спадом деловой активности и ростом гривневой ликвидности компаний-экспортеров, которые получили в декабре возмещение НДС на 16 млрд грн.

Совет Национального банка Украины по результатам внеочередного заседания по текущему состоянию валютного рынка 18 января решил обратиться в Кабинет министров с предложением пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года, которая предусматривает наращивание предложения гривни в обращении.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь