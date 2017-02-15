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12:10 (мск), источник: Newslab.ru

На строительство больниц и поликлиник в Красноярском крае добавят около 1 млрд рублей

В 2017 году объем средств на строительство медицинских учреждений планируют увеличить примерно на 1 млрд рублей. Об этом накануне сообщил губернатор региона Виктор Толоконский на итоговой коллегии краевого министерства здравоохранения.

Источник: Reuters

Как рассказали в пресс-службе губернатора, как и прежде, работа на строительных площадках краевых медицинских учреждений продолжится, в том числе и на объектах Универсиады. Так, к концу текущего года в Норильске достроят перинатальный центр. Виктор Толоконский подчеркнул, что объем ассигнований на укрепление материальной базы отрасли будет расти.

«Объем средств на строительство и реконструкцию зданий больниц и поликлиник края будет увеличиваться. Я посмотрел объекты во многих муниципалитетах, степень их износа очень большая. Потребность в реконструкции с каждым годом только возрастает. И эту работу нельзя откладывать. У нас уже принята достаточно большая инвестиционная программа, но ее нужно увеличивать. Мы предложим депутатам Законодательного Собрания уже в бюджете 2017 года увеличить объем средств, которые будут направлены на инвестиционные программы и технологические цели. Я также поставлю задачу правительству региона в 2018 году нарастить объем средств на строительство и ремонт объектов медицины. Ориентировочная сумма увеличения — 1 млрд рублей», — рассказал глава края.

Кроме того, Виктор Толоконский отметил, что повысить эффективность оказания медицинской помощи нельзя без увеличения бюджета фонда обязательного страхования. «Появляются новые технологии лечения, закупается новое оборудование. У нас растет уровень оказания помощи. Но все это требует дополнительных расходов. Растут затраты, но бюджет не меняется. Сегодня его увеличение — одна из главных задач в области медицины», — сказал Виктор Толоконский.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, который накануне посетил крупнейшие лечебные учреждения региона, одобрил планы министерства по развитию больниц и поликлиник Красноярского края. «Абсолютно правильно расставлены приоритеты развития. У вас очень хорошая материально-техническая база, которой может похвастаться далеко не каждый регион. С таким обеспечением сейчас главное — это грамотная тактика лечения каждого пациента при помощи всех технических средств, которые у вас уже имеются», — отметил Михаил Мурашко.

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