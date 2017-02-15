На строительство больниц и поликлиник в Красноярском крае добавят около 1 млрд рублей

Как рассказали в пресс-службе губернатора, как и прежде, работа на строительных площадках краевых медицинских учреждений продолжится, в том числе и на объектах Универсиады. Так, к концу текущего года в Норильске достроят перинатальный центр. Виктор Толоконский подчеркнул, что объем ассигнований на укрепление материальной базы отрасли будет расти.

«Объем средств на строительство и реконструкцию зданий больниц и поликлиник края будет увеличиваться. Я посмотрел объекты во многих муниципалитетах, степень их износа очень большая. Потребность в реконструкции с каждым годом только возрастает. И эту работу нельзя откладывать. У нас уже принята достаточно большая инвестиционная программа, но ее нужно увеличивать. Мы предложим депутатам Законодательного Собрания уже в бюджете 2017 года увеличить объем средств, которые будут направлены на инвестиционные программы и технологические цели. Я также поставлю задачу правительству региона в 2018 году нарастить объем средств на строительство и ремонт объектов медицины. Ориентировочная сумма увеличения — 1 млрд рублей», — рассказал глава края.

Кроме того, Виктор Толоконский отметил, что повысить эффективность оказания медицинской помощи нельзя без увеличения бюджета фонда обязательного страхования. «Появляются новые технологии лечения, закупается новое оборудование. У нас растет уровень оказания помощи. Но все это требует дополнительных расходов. Растут затраты, но бюджет не меняется. Сегодня его увеличение — одна из главных задач в области медицины», — сказал Виктор Толоконский.