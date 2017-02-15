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11:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 16 февраля отключат воду в трех районах

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 16 февраля «Уфаводоканал» отключает воду в трех районах в связи с плановыми заменами запорной арматуры.

В Советском районе города с 10.00 до 20.00 холодное водоснабжение отключается в домах по пр. Октября, 9, 11; ул. Бабушкина, 52; в художественной школе на Бабушкина, 25; в школе № 100 на Бабушкина, 23; в административном здании на Бабушкина, 21.

В Кировском районе с 10.00 до 17.00 ХВС отключат в домах на ул. Аксакова, 46, 48; Коммунистической, 25, 38, 40, 40а, 40б, а также в расположенных в них организациях; в гаражах МВД по РБ на Коммунистической, 40/1; Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по РБ на Коммунистической, 29.

В Орджоникидзевском районе Уфы холодная вода отключается с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: в домах на ул. Пионерской 11, 13, 13/1, 15, 16, 20, 22, 22/1; ул. Нефтяников 18, 18/1, 20; в пер. Садовом, 23а; ул. Черемуховая, 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 11, 10, 13, 12, 15, 14, 15а, 16, 18, 15б, 17, 19, 20, 22, 24, 26; школе № 125 на Пионерской, 18; поликлинике на Пионерской, 15/1; в магазине на Гагарина, 18.

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