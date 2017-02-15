Собственникам жилья не придется рассчитываться за «неоприборенных» соседей

Новый порядок начисления платы за ОДН действует с первого января 2017 года. Так, общедомовые нужды в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг переместились из строки «Коммунальные услуги» в «Содержание и ремонт жилого помещения». Кроме того, общедомовые нужды ограничены нормативами, которые устанавливаются в каждом регионе тарифным регулятором. В Новосибирской области действуют нормативы, установленные областным департаментом по тарифам.

Подчеркнем, сегодня граждане уже не обязаны отвечать за бесконтрольное сверхнормативное потребление, в том числе, за соседей, которые не установили в своих квартирах счетчики, за утечки на сетях. Это зона ответственности управляющих организаций.



Евгений Пономарев напомнил, что нормативы высчитываются по определенной формуле. Постоянный коэффициент умножается на количество жителей многоквартирных домов, все это делится на площадь помещений, входящих в состав общего имущества. То есть берется некая выборка и получается цифра, которую областной департамент по тарифам утверждает своим приказом. И цифра, и формула достаточно просты. Однако количество человек, проживающих в многоквартирниках, а также число квадратных метров нуждаются в уточнении. Ведь расчеты производились еще в 2012 году, с тех пор многое изменилось.



Насколько правомерны начисления за содержание общего имущества, которые производят УК и ТСЖ? Госжилинспекция осуществляет мониторинг, первые результаты уже есть.



— До первого июня 2017 года мы обязаны провести уточнения нормативов, — пояснил Евгений Пономарев. — Во-первых, собираем новые данные. Стараемся охватить как можно больше групп домов и как можно большее количество населения, чтобы цифра была корректной. Во-вторых, необходимо будет обязательно провести утверждение норматива через общественный совет, заседающий в департаменте по тарифам. В-третьих, предстоит определить расчетным способом норматив по электроэнергии. Всем УК и ТСЖ мы отдали таблицы, куда они вносят данные о нагрузках электроприборов, установленных в многоквартирных домах.



Задача в том, чтобы до первого марта провести инвентаризацию всего электрооборудования: «поднять» паспорта лифтов, домофонов и так далее. Ведь за последние годы собственники многое сделали для ресурсосбережения. Если раньше подъезды освещались с помощью ламп накаливания, которые у забывчивых хозяев не выключались целыми днями, сегодня применяются светодиодные лампы, реагирующие на звук, движение. Как результат — хорошая экономия. В домах модернизируют лифты, устанавливают новые насосы, и весь этот процесс также должен отразиться в корректировке.



Количество неисполненных предписаний, выданных управляющим организациям, значительно снизилось, сообщил начальник ГЖИ. Число нарушений, устраненных в ходе проверок, увеличилось. Однако Евгений Пономарев отметил, что УК должны усиливать взаимодействие с собственниками и проводить разъяснительную работу.

Прямая речь

Евгений Пономарев, начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области:

— Что делать жителям региона, если у них возникают вопросы, связанные с платежками? Прежде всего надо обращаться в свои управляющие организации. Но не с посылом «Караул, грабят!», а со стремлением разобраться. Законодатель говорит, что управляющие компании обязаны все объяснить — корректно, без ажиотажа и длинных очередей. ГЖИ при этом контролирует деятельность управляющих организаций. Если они проигнорируют обращение от собственников или халатно отнесутся к своим обязанностям, то со стороны инспекции последует административное воздействие.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 7 от 15 февраля 2017 года.