Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:02 (мск), источник: VN.RU

Собственникам жилья не придется рассчитываться за «неоприборенных» соседей

Плату за содержание общего имущества многоквартирных домов теперь начисляют по новым правилам. О том, какие проблемы и вопросы возникают, рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области Евгений Пономарев.

Новый порядок начисления платы за ОДН действует с первого января 2017 года. Так, общедомовые нужды в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг переместились из строки «Коммунальные услуги» в «Содержание и ремонт жилого помещения». Кроме того, общедомовые нужды ограничены нормативами, которые устанавливаются в каждом регионе тарифным регулятором. В Новосибирской области действуют нормативы, установленные областным департаментом по тарифам.

Подчеркнем, сегодня граждане уже не обязаны отвечать за бесконтрольное сверхнормативное потребление, в том числе, за соседей, которые не установили в своих квартирах счетчики, за утечки на сетях. Это зона ответственности управляющих организаций.

Евгений Пономарев напомнил, что нормативы высчитываются по определенной формуле. Постоянный коэффициент умножается на количество жителей многоквартирных домов, все это делится на площадь помещений, входящих в состав общего имущества. То есть берется некая выборка и получается цифра, которую областной департамент по тарифам утверждает своим приказом. И цифра, и формула достаточно просты. Однако количество человек, проживающих в многоквартирниках, а также число квадратных метров нуждаются в уточнении. Ведь расчеты производились еще в 2012 году, с тех пор многое изменилось.

Насколько правомерны начисления за содержание общего имущества, которые производят УК и ТСЖ? Госжилинспекция осуществляет мониторинг, первые результаты уже есть.

— До первого июня 2017 года мы обязаны провести уточнения нормативов, — пояснил Евгений Пономарев. — Во-первых, собираем новые данные. Стараемся охватить как можно больше групп домов и как можно большее количество населения, чтобы цифра была корректной. Во-вторых, необходимо будет обязательно провести утверждение норматива через общественный совет, заседающий в департаменте по тарифам. В-третьих, предстоит определить расчетным способом норматив по электроэнергии. Всем УК и ТСЖ мы отдали таблицы, куда они вносят данные о нагрузках электроприборов, установленных в многоквартирных домах.

Задача в том, чтобы до первого марта провести инвентаризацию всего электрооборудования: «поднять» паспорта лифтов, домофонов и так далее. Ведь за последние годы собственники многое сделали для ресурсосбережения. Если раньше подъезды освещались с помощью ламп накаливания, которые у забывчивых хозяев не выключались целыми днями, сегодня применяются светодиодные лампы, реагирующие на звук, движение. Как результат — хорошая экономия. В домах модернизируют лифты, устанавливают новые насосы, и весь этот процесс также должен отразиться в корректировке.

Количество неисполненных предписаний, выданных управляющим организациям, значительно снизилось, сообщил начальник ГЖИ. Число нарушений, устраненных в ходе проверок, увеличилось. Однако Евгений Пономарев отметил, что УК должны усиливать взаимодействие с собственниками и проводить разъяснительную работу.

Прямая речь

Евгений Пономарев, начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области:

— Что делать жителям региона, если у них возникают вопросы, связанные с платежками? Прежде всего надо обращаться в свои управляющие организации. Но не с посылом «Караул, грабят!», а со стремлением разобраться. Законодатель говорит, что управляющие компании обязаны все объяснить — корректно, без ажиотажа и длинных очередей. ГЖИ при этом контролирует деятельность управляющих организаций. Если они проигнорируют обращение от собственников или халатно отнесутся к своим обязанностям, то со стороны инспекции последует административное воздействие.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 7 от 15 февраля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ДНК древних куриц выделили новосибирские ученые
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь