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12:04 (мск), источник: VN.RU

Чубайс приезжает проверить состояние завода «Лиотех»

Председатель правления АО РОСНАНО Анатолий Чубайс приезжает в Новосибирск с трехдневным визитом 16 января. Он посетит высокотехнологичные предприятия, в том числе, завод «Лиотех», которому грозило закрытие из-за проблем с реализацией продукции, но недавно руководство предприятия сообщило о выходе из кризиса. В рамках программы визита — встречи с руководством Новосибирской области.

Визит председателя правления АО РОСНАНО Анатолия Чубайса в Новосибирскую область продлится до 18 февраля. Запланированы встречи с руководством области, а также поездки на предприятия региона, действующие в сфере высоких технологий. В первую очередь, Новосибирский завод по производству инновационных литий-ионных аккумуляторов «Лиотех», являющийся «портфельным предприятием» АО РОСНАНО.

В 2014 году СМИ сообщали о приостановке работы Новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» в связи с проблемой реализации своей продукции. Предприятие было рассчитано на большие мощности, однако динамика рынка в сфере применения литий-ионных аккумуляторов не оправдала ожиданий.

Руководство «Лиотеха» на днях сообщило о выходе из кризиса, опровергнув сведения о прекращении его работы. В конце января 2017 года в аргентинский город Зарате отправилась уже вторая партия троллейбусов, которые оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями, выпущенными на заводе «Лиотех». В основе улучшенных аккумуляторов — наноструктурированный материал литий-железо-фосфат (LiFePO4). Такие накопители энергии отличаются долговечностью, высокой стабильностью и относительно низкой ценой — на десять процентов ниже зарубежных аналогов.

Кроме того, «Лиотех» осуществляет поставки для энергетического рынка. Так, недавно другой портфельной компанией РОСНАНО была запущена гибридная энергоустановка (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края. АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый. В составе установки были использованы аккумуляторные ячейки для накопителя энергии емкостью 300 кВт/ч производства «Лиотех».

Напомним, что ООО «Лиотех», выпускающий литий-ионные аккумуляторы и системы накопления энергии большой мощности, расположен в ПЛП за аэропортом «Толмачево». Он был официально открыт восьмого декабря 2011 года. В церемонии открытия нового завода принимали участие председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, первый заместитель губернатора Новосибирской области Алексей Хомлянский, генеральный директор компании «Лиотех» Александр Ерохин.

Также в рамках рабочего визита в Новосибирскую область Анатолий Чубайс, вероятно, посетит завод «НЭВЗ-КЕРАМИКС», выпускающий наноструктурированную керамику для промышленных потребителей в энергетике (в том числе, атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности. Также компания разрабатывает изделия медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии.

Справка.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года. Оно содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100 процентов акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

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