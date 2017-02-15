На поля Татарстана могут выйти суда на воздушной подушке

«Мы заключили партнерское соглашение с Казанским государственным аграрным университетом на предмет исследования платформы судов на воздушной подушке для применения в сельском хозяйстве. Опыт создания таких судов есть у нас, а у них есть научное обоснование того, зачем они нужны в полях и как их можно использовать», — рассказал один из авторов идеи — президент некоммерческого партнерства «Центр малой авиации РТ» Артур Насрутдинов.

Сейчас прорабатываются семь вариантов судов на воздушной подушке под семь направлений деятельности. Среди них — и внесение удобрений, и проведение подкормки посевов. Об остальных нишах, где могут пригодиться аграриям такие машины, разработчики пока предпочитают не говорить — технология уникальна не только для России, но и для мира в целом. Конкуренты же могут отреагировать мгновенно. Что же касается выгоды, то она, по мнению авторов идеи, очевидна: «Отсутствует уплотнение почвы — давление на грунт минимально. Возрастает скорость. В весеннюю пору для аграриев это особенно актуально, когда каждая минута на счету. А судно на воздушной подушке в грязи не вязнет».

Рустам Минниханов идеей заинтересовался. «Почему бы и нет? Мы же не только тракторы в поле используем, но и авиацию. Давайте попробуем!» — сказал Президент Татарстана, выслушав предложение.

Испытания техники в поле начнутся уже этой весной. По самым скромным подсчетам разработчиков, только в Татарстане могут быть востребованы не менее 100−150 судов на воздушной подушке сельскохозяйственного назначения. А в целом по России — не менее 20 тыс. И в этом направлении республика может стать и пилотным регионом, и производителем.