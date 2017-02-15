Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Назван новый фактор риска рака груди
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
10Авария на крупнейшей в США плотине
13:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

На поля Татарстана могут выйти суда на воздушной подушке

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). К работе в полях Татарстана, а затем и всей России предлагается привлечь суда на воздушной подушке. Уникальный проект был представлен Президенту РТ Рустаму Минниханову на Поволжском агропромышленном форуме.

Источник: ИА Татар-информ

«Мы заключили партнерское соглашение с Казанским государственным аграрным университетом на предмет исследования платформы судов на воздушной подушке для применения в сельском хозяйстве. Опыт создания таких судов есть у нас, а у них есть научное обоснование того, зачем они нужны в полях и как их можно использовать», — рассказал один из авторов идеи — президент некоммерческого партнерства «Центр малой авиации РТ» Артур Насрутдинов.

Сейчас прорабатываются семь вариантов судов на воздушной подушке под семь направлений деятельности. Среди них — и внесение удобрений, и проведение подкормки посевов. Об остальных нишах, где могут пригодиться аграриям такие машины, разработчики пока предпочитают не говорить — технология уникальна не только для России, но и для мира в целом. Конкуренты же могут отреагировать мгновенно. Что же касается выгоды, то она, по мнению авторов идеи, очевидна: «Отсутствует уплотнение почвы — давление на грунт минимально. Возрастает скорость. В весеннюю пору для аграриев это особенно актуально, когда каждая минута на счету. А судно на воздушной подушке в грязи не вязнет».

Рустам Минниханов идеей заинтересовался. «Почему бы и нет? Мы же не только тракторы в поле используем, но и авиацию. Давайте попробуем!» — сказал Президент Татарстана, выслушав предложение.

Испытания техники в поле начнутся уже этой весной. По самым скромным подсчетам разработчиков, только в Татарстане могут быть востребованы не менее 100−150 судов на воздушной подушке сельскохозяйственного назначения. А в целом по России — не менее 20 тыс. И в этом направлении республика может стать и пилотным регионом, и производителем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани полицейские изъяли более 60 литров алкоголя, который продавали с нарушениями
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Гражданку Мьянмы задержали по делу о смерти брата Ким Чен Ына
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь