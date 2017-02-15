В Омской области маслозавод прятал от Роспотребнадзора своё масло

На минувшей неделе Арбитражный суд Омской области вынес решение по тяжбе между региональным управлением Роспотребнадзора и ООО «Маслозавод “Нижнеомский”». Сегодня Роспотребнадзор объявил: суд был на его стороне.

В декабре 2016 года специалисты контролирующего ведомства отправились на маслозавод «Нижнеомский» с внеплановой проверкой. Предыдущая проверка показала: сливочное масло этой компании является фальсификатом. В этот раз следовало выяснить, исполнил ли маслозавод предписание — привёл ли состав продукта в соответствии с нормативами. Но гостей из государственного ведомства не пустили даже посмотреть на масло.

Управление Роспотребнадзора по Омской области:

— В ходе проверки производитель уклонился от предоставления образцов продукции и документов, необходимых для осуществления государственного надзора в сфере технического регулирования; не обеспечил доступ на объект.

На предприятие составили протокол по административной статье «Невыполнение требований о предоставлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного надзора в сфере технического регулирования». Роспотребнадзор направил этот материал на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. Суд признал правоту контролирующего ведомства и наказал маслозавод административным штрафом на сумму 200 тысяч рублей.

Роспотребнадзор отмечает, что маслозавод «Нижнеомский» уже не раз привлекали к ответственности за нарушения техрегламентов и воспрепятствование госконтролю.