В Омской области маслозавод прятал от Роспотребнадзора своё масло
Суд постановил за уклонение от госконтроля оштрафовать предприятие на 200 тысяч рублей.
Суд постановил за уклонение от госконтроля оштрафовать предприятие на 200 тысяч рублей.
На минувшей неделе Арбитражный суд Омской области вынес решение по тяжбе между региональным управлением Роспотребнадзора и ООО «Маслозавод “Нижнеомский”». Сегодня Роспотребнадзор объявил: суд был на его стороне.
В декабре 2016 года специалисты контролирующего ведомства отправились на маслозавод «Нижнеомский» с внеплановой проверкой. Предыдущая проверка показала: сливочное масло этой компании является фальсификатом. В этот раз следовало выяснить, исполнил ли маслозавод предписание — привёл ли состав продукта в соответствии с нормативами. Но гостей из государственного ведомства не пустили даже посмотреть на масло.
Управление Роспотребнадзора по Омской области:
— В ходе проверки производитель уклонился от предоставления образцов продукции и документов, необходимых для осуществления государственного надзора в сфере технического регулирования; не обеспечил доступ на объект.
На предприятие составили протокол по административной статье «Невыполнение требований о предоставлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного надзора в сфере технического регулирования». Роспотребнадзор направил этот материал на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. Суд признал правоту контролирующего ведомства и наказал маслозавод административным штрафом на сумму 200 тысяч рублей.
Роспотребнадзор отмечает, что маслозавод «Нижнеомский» уже не раз привлекали к ответственности за нарушения техрегламентов и воспрепятствование госконтролю.