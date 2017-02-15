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12:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сдали долгострой, который возводил убитый Берг

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом по улице 4-й Любинской, 34.

Жилой комплекс, расположенный вблизи поселка Солнечного, начинала строить компания убитого предпринимателя Виктора Берга «ОмСтрой-2001», планируя три очереди. Сейчас фирма числится в списке застройщиков-банкротов, составленном региональным правительством, а между тем 22 дольщикам обещали сдать дом до конца 2016 года.

Оканчивать работу взялся ЖСК «Любинский», подрядчиком выступила ГК «Спектр», и 30 декабря было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 очереди строительства.

Она представляет собой 9-этажный дом на 106 квартир с черновой отделкой, окнами ПВХ, счетчиками, балконами. Площадь 1- или 2-комнатных квартир составляет от 25,9 м² до 47,78 м². По данным риэлторских агентств, стоимость колеблется от 980 тысяч рублей 1 млн 600 тысяч.

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