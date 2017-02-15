Литва признала, что уже не сможет остановить строительство БелАЭС

«Мы говорим в первую очередь о безопасности. Об остановке строительства электростанции, наверное, как бы мы не пытались, говорить… невозможно», — заявил парламентарий в интервью радиостанции Žinių radijas, однако он отметил, что в таком случае Литва может не покупать электроэнергию в Беларуси.

Пранцкетис добавил, что понимание того, что Литву беспокоит ситуация с БелАЭС, у Беларуси есть.