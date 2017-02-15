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12:18 (мск), источник: Sputnik.by

Литва признала, что уже не сможет остановить строительство БелАЭС

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Литва не может остановить строительство атомной электростанции в Беларуси, заявил в среду председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.

Источник: Sputnik.by

«Мы говорим в первую очередь о безопасности. Об остановке строительства электростанции, наверное, как бы мы не пытались, говорить… невозможно», — заявил парламентарий в интервью радиостанции Žinių radijas, однако он отметил, что в таком случае Литва может не покупать электроэнергию в Беларуси.

Пранцкетис добавил, что понимание того, что Литву беспокоит ситуация с БелАЭС, у Беларуси есть.

Все помнят пример Чернобыля и поэтому не сомневаются, что безопасность должна быть обеспечена.
Викторас Пранцкетис

На минувшей неделе лидеры восьми литовских политических партий решили координировать блокировку электроэнергии из строящейся в Беларуси атомной электростанции. Депутаты парламента Литвы единогласно высказались за поддержку закона, в котором БелАЭС будет признана небезопасной.

БелАЭС возводится при участии РФ рядом с Островцом, что примерно в 50 километрах от столицы Литвы, Вильнюса. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва не раз выражала беспокойство в связи с возможными происшествиями на АЭС, однако по словам экспертов Вильнюс не предоставил никаких рациональных аргументов. В свою очередь Минск заявил, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

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