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13:46 (мск), источник: Publika.md

Медикаменты по завышенным ценам обнаружили специалисты Агентства по лекарствам в аптеках

Медикаменты по завышенным ценам, а также хранящиеся в ненадлежащих условиях, обнаружили специалисты Агентства по лекарствам в некоторых аптеках.

Источник: Publika.md

Кроме того, было установлено, что там работали сотрудники без медицинского образования.

В одной из столичных аптек обнаружили увеличение торговой надбавки при установлении отпускной цены. В результате инспекторы постановили пересмотреть стоимость всех медикаментов.

Всего инспекторы зафиксировали 46 нарушений. В половине случаев составили протоколы. С января по март нынешнего года Агентство по лекарствам планируют проверить деятельность 50 аптек.

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