На Дону долги по зарплате шахтерам «Кингкоула» погасят до июля

По его словам, сегодня треть долга перед работниками уже погашена.

«В счет погашения задолженности за 2015 год в несколько этапов уже выплачено примерно 118 млн рублей. Сегодня долг перед горняками составляет еще 230 млн рублей», — цитирует слова Голубева пресс-служба губернатора.

Он также отметил, что в марте работникам «Кингкоул» будут выплачены 50 млн рублей, еще 50 млн рублей — в середине марта, такая же сумма будет направлена в апреле, оставшаяся сумма будет перечислена в мае и июне. Погашение задолженности будет происходить за счет реализации имущества «Кингкоула». Сейчас процедура банкротства ведется на пяти предприятиях.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2016 года группа шахтеров компании начала голодовку, требуя закрыть долг по зарплате более чем в 300 млн рублей. В отношении генерального директора «Кингкоула» Владимира Пожидаева и руководства компаний, входящих в холдинг организации, расследовали семь уголовных дел.

В состав обанкротившейся компании «Кингкоул», в том числе входили шахты «Алмазная», «Гуковская», «Ростовская» и «Замчаловская». В ноябре 2016 года губернатор Дона Василий Голубев обратился к правительству РФ с просьбой помочь погасить долги по зарплате шахтерам. Сейчас семьям работников предприятий оказывается поддержка по линии соцзащиты. Общая задолженность перед работниками составляет порядка 200 млн рублей.