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12:41 (мск), источник: РИА Крым

Крым опережает другие регионы России по росту налоговых и неналоговых платежей — Минфин РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). Крым лидирует в рейтинге по росту налоговых и неналоговых платежей среди остальных российских регионов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в 2016 году рост этих поступлений по городам Крыма увеличился на 20%, по муниципальным районам — на 40%. Среди городов Республики в тройке лидеров находятся Армянск, Керчь и Симферополь.

«По городским округам для рейтинга мы выбрали рост платежей в сопоставимых условиях, то есть мы всех привели в одинаковые условия и обсчитали. В лидерах Армянск — 161% (у них в 2016 году “Титан” рассчитался по задолженности, которая была в 2015-м, поэтому такой значительный рост), Керчь — 46% и Симферополь — 43,5%», — уточнила министр.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в прошлом году Минифин зафиксировал во всех городах Крыма, кроме Ялты. По словам Кивико, это связано с несостоявшимися земельными торгами.

«У нас среди всех городов, кроме Ялты, рост. По Ялте такая ситуация, потому что в 2015 году была продажа земельных участков, а в 2016 году не состоялись торги, несколько раз они объявлялись, но не состоялись. Поэтому Ялта недополучила средства за продажу земельных участков», — сообщила Кивико.

Муниципальные районы увеличили поступления в бюджет на 40%. Среди районов больше всего налоговых и неналоговых сборов заплатил Белогорский район. По словам министра, таких показателей по городам и районам в прошлом году не показывал ни один регион страны.

«По муниципальным районам 40% роста, и самый большой рост у Белогорского района, в котором активно идет работа, и инвесторы заходят. Красноперекопский район плюс — 51%, Бахчисарайский район по доходам плюс — 48%, Ленинский — плюс 43%, Джанкойский район — плюс 7,7%. Среди регионов нет никого, кто дал бы снижение в 2016 году к 2015-му. У всех безусловный рост. Ту статистику, которую мы имеем по Российской Федерации, мы в лидерах, такого большого роста собственных налогов и неналоговых доходов нигде нет», — сказала министр.

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