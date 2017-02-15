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12:51 (мск), источник: Капитал

Цены на газ для населения с апреля могут вырасти на 40%

Цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года могут возрасти на 40% в случае, если не будут продлены возложенные на НАК «Нафтогаз Украины» специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях, сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко.

Источник: Капитал

«Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые “специальные обязательства”, то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривни и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%», — написал он в статье для сайта «Новое время».

Витренко напомнил, что с 1 апреля 2017 года Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения и для продления спецобязательств желательно получить их одобрение.

«Если госрегулирование продлят, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября», — добавил он.

В то же время топ-менеджер НАК отметил: если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому «Газпрому» и госхолдинг начнет импортировать газ по цене «хаб минус», следует ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.

«Если до 1 октября не будет позитивного решения в арбитраже, если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для потребностей населения составит как минимум 47%», — написал Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров весной 2016 года продлил действие постановления № 758 о специальных обязательствах НАК «Нафтогаз Украины» по продаже газа для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) на льготных условиях.

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