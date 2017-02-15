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13:49 (мск), источник: Actualitati.md

Что подорожало в Молдове с начала года?

В начале 2017 года инфляция в Молдове составила 3%. Согласно статистике, средний показатель роста потребительских цен в республике составил 1,2%. Такая динамика объясняется скачком цен на продовольственные и непродовольственные товары (на 2,2% и 0,9%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,3%).

Источник: Actualitati.md

В январе взлетели цены на свежие овощи в среднем на 14,2%. В частности, подорожали баклажаны на 42,4%, томаты на 41,4%, кабачки на 27,2%, также огурцы, капуста, сладкий перец и чеснок. Выросли в цене и картофель, свежие фрукты, сливочное масло, водка, рыба и рыбные консервы, субпродукты, растительное масло и сахарные песок.

Та же ситуация складывается на рынке непродовольственных товаров. Так, согласно статистике, в первом месяце нынешнего года подорожали топливо, телевизоры, электрообогреватели, кондиционеры, зимние шины и аккумуляторы, холодильники и морозильники, сигареты. Также в январе стала дороже обходиться автостраховка, оплата в детских садах и яслях. Выросли в цене авиаперелеты и гостиничные услуги.

По данным Национального бюро статистики, в начале этого года в сравнении с декабрем 2016 года подешевели куриные яйца, кукурузная мука, колбасы, свинина и копчености. Отмечен спад цен на лекарства, электроплиты, газовые плиты, столовые принадлежности, мужские рубашки и обувь, куртки, пиджаки, свитера, обувь и платья для женщин. Стали дешевле обходиться и железнодорожные пассажирские перевозки. Потребительские цены в январе 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошло года увеличились на 3%.

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