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14:58 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские власти предложили японским компаниям принять участие в создании онкоцентра

На строительство объекта необходимо около 10 млрд рублей, он должен расположиться на 4,8 гектара земли на территории городской клинической больницы № 25 в Калининском районе.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области предложили японским компаниям принять участие в строительстве онкологического центра. Речь о совместном сотрудничестве в сфере медицины шла на встрече делегации деловых кругов Японии со специалистами Агентства инвестиционного развития (АИР) региона и представителями медицинских кругов Новосибирска, сообщили в пресс-службе АИР.

«Безусловно, Япония обладает большим опытом в профилактике и лечении онкозаболеваний, и он был бы нам очень полезен», — приводит пресс-служба слова главного онколога Владимира Войцицкого.

В свою очередь руководитель центра развития государственно-частного партнерства (ГПЧ) АИР Тарас Демиденко отметил, что регион уделяет большое внимание разработке и реализации ГЧП-проектов в социальной сфере. В число перспективных проектов входит создание нового высокотехнологичного онкологического центра в Новосибирске.

Представители японской делегации выразили заинтересованность в совместных проектах в сфере здравоохранения, подчеркнув, что это направление входит в число приоритетных направлений развития сотрудничества, определенных главами обоих государств. Они намерены подробно изучить предложение Новосибирской области и проработать возможные условия участия японских компаний в данном проекте.

Визит представителей японского бизнеса в Новосибирск организован Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) совместно с АИР. В составе делегации — представители РОТОБО, Хокайдского бюро Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, мэрии Саппоро, Хоккайдского центра международных обменов и сотрудничества, а также ряда японских компаний: FEC Management Ltd, NEO TRADING Co, Hokkaido Rubber Industry Co, MTC Japan.

Ранее сообщалось, что на строительство новосибирского онкоцентра необходимо около 10 млрд рублей, он должен расположиться на 4,8 гектара земли на территории городской клинической больницы № 25 в Калининском районе. В комплексе на 80 тыс. квадратных метров должен разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, административные, вспомогательные и другие помещения. Кроме того, в здании будет предусмотрен операционный блок на 20 столов, патоморфологическая лаборатория и клинические кафедры.

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