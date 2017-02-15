Москва распродает екатеринбургский Городок чекистов

Городок чекистов в Екатеринбурге частично распродадут. Подвальные и цокольные помещения в корпусах на Ленина, 69 включены в федеральный план приватизации на 2017−2019 годы. В списке 19 нежилых помещений площадью от 43 до 487 квадратных метров, передает «Уралинформбюро».

Городок чекистов относится к объектам культурного наследия федерального значения. В 2016 году было принято решение о включении его в список приоритетных к сохранению объектов авангарда.