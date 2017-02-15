Губернатор пообещал достроить гидроузел под Омском
Осталось только выбрать нового подрядчика и найти в областном бюджете 311 миллионов рублей, которых там нет.
Осталось только выбрать нового подрядчика и найти в областном бюджете 311 миллионов рублей, которых там нет.
Сегодня на своей
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Мы продолжаем строить гидроузел. Пересмотрена
Красногорский гидроузел начало строить в 2011 году НПО «Мостовик». Однако в 2014 году «Мостовик» обанкротился, и власти приняли решение «заморозить» стройку. Сейчас объект готов примерно наполовину.