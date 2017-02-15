Губернатор пообещал достроить гидроузел под Омском

Сегодня на своей пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров заверил, что стройку гидроузла в Красной Горке «разморозят» и объект обязательно достроят. Но не сейчас.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы продолжаем строить гидроузел. Пересмотрена проектно-сметная документация. В марте заключение экспертов будет готово. Будем объявлять новый конкурс для выбора подрядчика. Денег пока федерация нам не выделила, но мы нашли 30 миллионов рублей на поддержку гидроузла, чтобы он не разрушался. Однако надо найти 310 миллионов из регионального бюджета, чтобы войти в график строительства. Тогда мы можем претендовать на федеральное финансирование. Пока таких денег нет. Но и угрозы сноса объекта тоже нет.

Красногорский гидроузел начало строить в 2011 году НПО «Мостовик». Однако в 2014 году «Мостовик» обанкротился, и власти приняли решение «заморозить» стройку. Сейчас объект готов примерно наполовину.