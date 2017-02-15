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13:10 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге укрепляется после заявления Данияра Акишева

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 15 февраля 2017 года составил 320,24 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Источник: Reuters

Отметим, что глава Нацбанка в мажилисе Парламента, представляя доклад по вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы», сообщил, что на валютном рынке Казахстана наблюдается стабильность, а курс тенге укрепляется в ответ на улучшение внешних экономических условий.

«После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей. Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года», — подчеркнул Данияр Акишев.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 319,30 тенге за доллар США, максимальный — 322,50 тенге, курс закрытия — 320,60 тенге. Объем торгов по доллару США составил 81 млн 700 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 205.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 320,70 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 15 февраля на 15:30 составляет 323 тенге, Алматы — 323 тенге.

Официальный курс на 15 февраля составляет 322,49 тенге за 1 доллар США. 16 февраля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 320,70 тенге за 1 доллар США.

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