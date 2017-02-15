Тенге укрепляется после заявления Данияра Акишева

Отметим, что глава Нацбанка в мажилисе Парламента, представляя доклад по вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы», сообщил, что на валютном рынке Казахстана наблюдается стабильность, а курс тенге укрепляется в ответ на улучшение внешних экономических условий.

«После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей. Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года», — подчеркнул Данияр Акишев.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 319,30 тенге за доллар США, максимальный — 322,50 тенге, курс закрытия — 320,60 тенге. Объем торгов по доллару США составил 81 млн 700 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 205.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 320,70 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 15 февраля на 15:30 составляет 323 тенге, Алматы — 323 тенге.

Официальный курс на 15 февраля составляет 322,49 тенге за 1 доллар США. 16 февраля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 320,70 тенге за 1 доллар США.