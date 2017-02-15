Для достижения средней зарплаты в $500 в образовании важно наращивать экспорт услуг — Карпенко

«Конечно, правительством, Министерством образования будут приниматься определенные меры. Однако решающее слово за руководителями учреждений. Оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, активизация внебюджетной деятельности, наращивание экспорта услуг, инициатива на местах будут способствовать реализации данной задачи. Необходимая правовая база имеется», — сказал Игорь Карпенко.

По итогам работы в 2016 году среднемесячная заработная плата по отрасли составила Br510. Среднемесячная зарплата учителей — Br622, профессорско-преподавательского состава — Br869.

Помимо совершенствования форм оплаты труда и мер материального стимулирования педагогических работников не менее важной задачей является повышение престижа педагогической профессии, создание имиджа современного педагога.

«Мы часто встречаем в СМИ попытки противопоставления родителей и школы, педагогов и учеников, в то время как все они взаимосвязанные участники образовательного процесса, работающие на одну цель. Задача формирования имиджа педагога — задача общественная, а не только Министерства образования», — уверен министр.