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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

Для достижения средней зарплаты в $500 в образовании важно наращивать экспорт услуг — Карпенко

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для доведения уровня средней заработной платы в 2017 году до $500 местным органам власти и руководителям учреждений образования важно задействовать различные механизмы, в том числе наращивать экспорт услуг, заявил министр образования Игорь Карпенко во время коллегии ведомства, посвященной итогам работы министерства за 2016 год и основным задачам на 2017-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Конечно, правительством, Министерством образования будут приниматься определенные меры. Однако решающее слово за руководителями учреждений. Оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, активизация внебюджетной деятельности, наращивание экспорта услуг, инициатива на местах будут способствовать реализации данной задачи. Необходимая правовая база имеется», — сказал Игорь Карпенко.

По итогам работы в 2016 году среднемесячная заработная плата по отрасли составила Br510. Среднемесячная зарплата учителей — Br622, профессорско-преподавательского состава — Br869.

Помимо совершенствования форм оплаты труда и мер материального стимулирования педагогических работников не менее важной задачей является повышение престижа педагогической профессии, создание имиджа современного педагога.

«Мы часто встречаем в СМИ попытки противопоставления родителей и школы, педагогов и учеников, в то время как все они взаимосвязанные участники образовательного процесса, работающие на одну цель. Задача формирования имиджа педагога — задача общественная, а не только Министерства образования», — уверен министр.

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