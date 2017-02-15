Водонапорную башню в Бресте продали на аукционе почти за 26 тысяч рублей

На этот лот нашелся только один желающий. И хотя комиссия по проведению аукциона признала торги несостоявшимися, лот в соответствии с законодательством ушел единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, — почти за 26 тысяч рублей.

Объект приобрела столичная группа компаний «Стратег».

В ближайшее время брестчане узнают, что разместится в башне. Юрист группы компаний Евгений Жуковский рассказал, какие варианты в приоритете:

— Там могут быть офисы, объект общепита или магазин. Конкретно с будущим башни мы определимся после консультаций в Брестском горисполкоме. Дело в том, что участок арендованной на 10 лет земли слишком мал — всего 1,28 сотки, площадь башни — 126,5 квадратного метра. Для производства работ, к примеру, для строительства внешнего лифта, а такой вариант тоже рассматривается, территория вокруг должна быть больше.

Градостроительный паспорт на водонапорную башню был разработан около года тому назад. Главное условие — башню нельзя сносить. Новые хозяева должны вписать ее в детальный план центральной части Бреста. Для этого им предстоит в трехмесячный срок с даты подписания акта приема-передачи представить эскизное решение на архитектурно-градостроительный совет.

Так как группа компаний «Стратег» не занимается ни торговлей, ни общественным питанием, после реконструкции объект планируется сдать в аренду.