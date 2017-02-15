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13:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новую мечеть на Репина в Екатеринбурге построят за 2 года

Объект отстояли в суде.

Строительство мечети на Репина в Екатеринбурге, недалеко от мусульманского кладбища, начнется в этом году. Объект собирается возводить общественная организация «Азербайджан». Как сообщил «Уралинформбюро» ее председатель Шахин Шихлинский, для начала работ осталось получить разрешение минстроя Свердловской области. Стройку планируется закончить за 1,5 — 2 года.

Ранее областное министерство уже отказывало «Азербайджану» в разрешении на строительство религиозного сооружения. Однако в сентябре 2016 года Арбитражный суд встал на сторону общественной организации. Стройку удалось отстоять и перед МУГИСО, которое расторгло договор аренды земельного участка, ссылаясь на задолженность.

Сейчас действующая мечеть располагается на Репина, 42 в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец». Но ее работе мешает отсутствие парковки — по большим мусульманским праздникам окрестные дворы и улицы превращаются в автостоянку, мешая транспорту и пешеходам.

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