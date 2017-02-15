В центре Екатеринбурга началось строительство квартала на месте снесенного мукомольного завода

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК (застройщик «Макаровского квартала», прим.), на участке 5,3 га на набережной городского пруда появится многофункциональный жилой комплекс общей площадью 170 тыс. квадратных метров. В общей сложности здесь будет построено порядка 900 квартир бизнес- и элит-класса и 1 тыс. 250 парковочных мест.

На первых этажах зданий «Макаровского квартала» разместятся коммерческие, досуговые и спортивные объекты: кафе, магазины, кредитные учреждения, а также крупнейшая мировая сеть фитнес-клубов премиум класса GOLD'S GYM.

Генеральным подрядчиком проекта определена группа компаний «Астра» — одна из крупнейших компаний строительного рынка Урала. Финансирование проекта осуществляется за счет кредитных средств ПАО «Сбербанк», соглашение с которым было подписано в прошлом году на международной промышленной выставке «Иннопром», а также средств дольщиков и собственных средств предприятий.

Проект будет реализован в четыре очереди до 2021 года. В настоящее время начато строительство первой очереди жилого комплекса, включающей в себя строительство трех секций переменной этажности «бизнес» класса с подземным паркингом (вдоль улицы Челюскинцев), строительство эстакады. Строительство первой очереди завершится в конце 2018 года.

Добавим, что согласно проекту, пространство двора решено в двух уровнях, оно будет объединено пешеходным бульваром с ночной подсветкой, беседками для отдыха, амфитеатром и фонтаном; современные игровые комплексы порадуют детей. Дворовая территория будет полностью закрыта для доступа автомобилей, для которых предусмотрены удобные подземные паркинги и гостевые автостоянки.

В «Макаровском» также предусмотрена многоуровневая система безопасности, включающая круглосуточное видеонаблюдение на территории комплекса, контроль доступа, службу консьержей.