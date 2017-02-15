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13:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Предприятия Свердловской области сокращают вредные выбросы в окружающую среду

Сегодня министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Владимир Кузнецов на встрече с журналистами обозначил проблемы, существующие в экологической сфере региона.

Среди них он назвал проблемы с накопленными промышленными отходами, с необходимостью модернизации промышленных производств. «Всего на территории Свердловской области порядка 30 предприятий, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.

С 27 предприятиями правительством Свердловской области заключены соглашения об охране среды: они проводят модернизацию производств для минимизирования выбросов, проводят работу с оздоровлением населения. Сейчас на эти цели из бюджета выделено семь с половиной млрд руб. Предприятия выполняют соглашения и стабильно уменьшают выбросы. Например, Рефтенская ГРЭС вложила в модернизацию производства почти полмиллиарда руб., — рассказал Владимир Кузнецов.

По словам министра природных ресурсов и экологии, в год экологии будут посажены лесные культуры, проведены субботники, впервые за долгие годы запланировано оздоровление 10 водоемов. Проведут мероприятия по улучшению особо охраняемых природных территорий: например, обустроят особо охраняемую природную рощу в Верхней Салде.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ Галина Пахальчак отметила, что предприятия стали более открытыми: они готовы к сотрудничеству, в том числе со СМИ и с общественными организациями, и готовы показать, какие проблемы существуют в их экологических делах.

«Программы по улучшению экологической обстановки на федеральном уровне существуют все время на уровне проектов. Существует проект по минимизации ранее накопленного ущерба, он обсуждается уже пару десятков лет. Мы думали, что в 2013 году его наконец-то утвердят, но новый год экологии объявлен, четыре года прошло, а программа до сих пор не утверждена, хотя проблема очень серьезная. Но мы вынуждаем предприятия, которые существуют сегодня, бороться с ущербом, нанесенным не ими, а государственными предприятиями. Государство должно вместе с предприятиями решать эти проблемы. И если не вкладывать прямые бюджетные средства, то хотя бы давать какие-то налоговые льготы. Такая законодательная возможность предусмотрена: уменьшать размер платы на сумму затрат, но механизма до сих пор нет, в реальности ничего не делается. Проблемы в Свердловской области есть, они решаются, и очень бы хотелось, чтобы они решались при поддержке органов государственной власти», — сказала Галина Пахальчак.

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