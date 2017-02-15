Предприятия Свердловской области сокращают вредные выбросы в окружающую среду

Среди них он назвал проблемы с накопленными промышленными отходами, с необходимостью модернизации промышленных производств. «Всего на территории Свердловской области порядка 30 предприятий, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.

С 27 предприятиями правительством Свердловской области заключены соглашения об охране среды: они проводят модернизацию производств для минимизирования выбросов, проводят работу с оздоровлением населения. Сейчас на эти цели из бюджета выделено семь с половиной млрд руб. Предприятия выполняют соглашения и стабильно уменьшают выбросы. Например, Рефтенская ГРЭС вложила в модернизацию производства почти полмиллиарда руб., — рассказал Владимир Кузнецов.

По словам министра природных ресурсов и экологии, в год экологии будут посажены лесные культуры, проведены субботники, впервые за долгие годы запланировано оздоровление 10 водоемов. Проведут мероприятия по улучшению особо охраняемых природных территорий: например, обустроят особо охраняемую природную рощу в Верхней Салде.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ Галина Пахальчак отметила, что предприятия стали более открытыми: они готовы к сотрудничеству, в том числе со СМИ и с общественными организациями, и готовы показать, какие проблемы существуют в их экологических делах.