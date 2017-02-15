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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Индийские заказчики заинтересовались двигателем ПД-14

Индийские заказчики проявляют интерес к российскому двигателю ПД-14, на основе которого может быть создано семейство силовых установок для самолетов различного класса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

«ОДК продвигает за рубежом двигатель ПД-14, во-первых, в качестве силовой установки российского авиалайнера МС-21, во-вторых, как базовый двигатель для целого семейства двигателей, которые могут быть разработаны на его основе. ОДК готова предложить индийским партнерам сотрудничество по разработке на базе ПД-14 двигателя для авиалайнеров и транспортных самолетов различного класса. Ряд индийских заказчиков уже проявляет интерес к двигателю ПД-14», — сказал официальный представитель ОДК.

По его словам, корпорация уже сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности поставки этих авиалайнеров с двигателями ПД-14.

Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолетах различных типов, в том числе для перспективного авиалайнера МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут». ОАО «Авиадвигатель» является головным разработчиком двигателя, АО «ОДК — Пермские моторы» — серийным производителем.

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