Индийские заказчики заинтересовались двигателем ПД-14
Индийские заказчики проявляют интерес к российскому двигателю ПД-14, на основе которого может быть создано семейство силовых установок для самолетов различного класса, сообщили РИА Новости в
Индийские заказчики проявляют интерес к российскому двигателю ПД-14, на основе которого может быть создано семейство силовых установок для самолетов различного класса, сообщили РИА Новости в
Международная
«ОДК продвигает за рубежом двигатель ПД-14,
По его словам, корпорация уже сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности поставки этих авиалайнеров с двигателями ПД-14.
Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолетах различных типов, в том числе для перспективного авиалайнера МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут». ОАО «Авиадвигатель» является головным разработчиком двигателя, АО «ОДК — Пермские моторы» — серийным производителем.