В Омской области прожиточный минимум снизился из-за дешевых яблок и картофеля

На сегодняшнем пленарном заседании правительства Омской области министр труда и соцразвития Владимир Куприянов отчитался о величине прожиточного минимума в регионе на четвертый квартал 2016 года. По его словам, она снизилась на три процента. Но радоваться рано: это произошло из-за сезонного удешевления овощей и фруктов.

Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области:

— Величина прожиточного минимума на душу населения в четвертом квартале 2016 года составила 8442 рубля. По сравнению с третьим кварталом снизилась на три процента, или на 259 рублей. Это сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Подешевели овощи, картофель, яблоки. Однако подорожали сливочное масло на 11 процентов, а также овощи и фрукты. Снижение цен по непродовольственным товарам составило 4 процента.

Скорее всего, в начале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в Омской области вновь вырастет, но незначительно.