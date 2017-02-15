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14:07 (мск), источник: Volga News

На вторую очередь ОЭЗ «Тольятти» будет подано электроснабжение

На вторую очередь особой экономической зоны «Тольятти» будет подано электроснабжение, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Управляющей компанией особой экономической зоны «Тольятти» направлены документы в Ростехнадзор для получения разрешения на подачу электроэнергии по временной схеме на территорию второго этапа. Это необходимо для проведения пусконаладочных работ и дальнейшего ввода в эксплуатацию системы электроснабжения второй очереди.

В настоящее время ее строительство завершено. Электрические кабели проложены по надземным кабельным эстакадам, также завершен монтаж всех блочных комплектных трансформаторных подстанций.

Работы по строительству выполнила компания ООО «СК Евроальянс», которая осваивает всю вторую очередь ОЭЗ. В настоящее время строительство инфраструктуры фактически завершено, часть объектов
 уже сдана в эксплуатацию.

Строительство особой экономической зоны «Тольятти» осуществляется в три этапа параллельно с застройкой участков резидентов.

Первая очередь ОЭЗ была торжественно открыта в сентябре 2015 года. При этом запуск первого производства был обеспечен уже в 2014 году. Сейчас на площадке работают шесть предприятий, еще два готовятся к открытию в 2017 году.

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