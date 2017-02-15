Застройщик заплатит за спил деревьев на Верхневолжской набережной

Застройщик ресторана заплатит около 900 000 рублей за вырубленные деревья на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 14 февраля.

По его словам, собственник земельного участка компенсирует городу 879,8 тысяч рублей. Всего было вырублено 18 деревьев, 11 из которых являлись сухостойными. Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына отметила, что разрешение на строительство заведения было выдано администрацией Нижнего Новгорода.

Напомним, что прокуратура Нижегородской области выявила нарушения закона об объектах культурного наследия при реконструкции ресторана на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. По данным ведомства, застройщик не согласовал с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия разделы проектной документации по сохранению объектов культурного наследия «Нижегородский откос» и «Культурный слой Нижнего Новгорода». Было возбуждено административное дело и внесено представление директору фирмы.