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14:06 (мск), источник: PROUFU.ru

В план приватизации федерального имущества включены 7 предприятий из Башкирии

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на днях утвердил прогнозный план приватизации на 2017−2019 года.

От приватизации федерального бюджета казна ежегодно должна пополняться примерно на 5,6 млрд рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что 2017−2019 годах планируется приватизировать акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов (федеральных государственных унитарных предприятий), доли участия государства в десяти обществах с ограниченной ответственностью, а также более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.

В прогнозный план приватизации федерального имущества вошли семь предприятий из Башкирии. В частности, там говорится о продаже 100% акций ОАО «Племенной завод им. Максима Горького», ОАО «Стерлитамакское» по племенной работе, АО «Башкиррыбхоз», ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 103» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 104», в том числе ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» и «Учебно-опытное хозяйство “Миловское” Башкирского государственного аграрного университета».

Из них АО «Уфимский конный завод № 119» в январе текущего года был продан за 50,7 млн рублей ООО «Уралагротехсервис». Владельцем последнего является уфимский предприниматель Расим Зарипов.

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