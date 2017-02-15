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13:57 (мск), источник: NewsKo

Проект транспортного узла Пермь-2 может быть готов в мае

На заседании комитета по промышленности, предпринимательству и налогам в краевом заксобрании заместитель председателя КСП Пермского края Юрий Скорняков рассказал об итогах проверки деятельности ОАО «РВ-Пермь», созданного для реализации проекта по строительству нового пересадочного узла Пермь II.

По итогам проверки 150 млн руб., вложенные Пермским краем, признаны неэффективными.

«Произошёл крайне редкий случай: нам пришлось проводить контрольное мероприятие в условиях воспрепятствования этой деятельности», — отметил Юрий Скорняков.

Как выяснилось, препятствовал проверкам экс-директор «РВ-Пермь» Алексей Шабалин, не предоставлявший необходимые документы КСП. В итоге мировым судом он был признан виновным в административных правонарушениях.

За всё время существования акционерного общества в его распоряжении находилось 171,6 млн руб. Из них 21, 6 млн руб. — проценты от размещения средств на депозитах. На 1 октября 2016 года остаток денежных средств составил 111,2 млн руб. Использовано было 19 млн руб., которые были потрачены на управленческие расходы (11,6 млн руб.), аренду транспортных средств (3,2 млн руб.), консультационные услуги (2,8 млн руб.) и т. д. Общая сумма финансовых нарушений по оценке КСП составила 11,7 млн руб.

По договору вместе с Пермским краем 150 млн руб. должен был внести и «РЖД». Однако в августе КСП ответили, что признали это вложение средств нецелесообразным. Теперь эти акции собирается выкупить столичная компания ООО «Трансстрой-М».

Как на заседании комитета пояснил директор ООО «Трансстрой-М» Алексей Заварцев, организация уже внесла первый платёж в размере 100 тыс. руб. По его словам, с 1 марта компания планирует подписать договоры с подрядчиками для разработки проектной документации транспортного узла. Если это будет сделано, то в конце мая концепция будет представлена региону.

При этом компания планирует получить деньги за счёт строительства коммерческих объектов на участке товарного двора «РЖД». Но так как ранее границы этого участка не были обозначены, и только в декабре 2016 года он был зарегистрирован и составил 13 га, сейчас «РЖД» регистрирует право аренды этого участка, после чего право на субаренду получит «РВ-Пермь».

Напомним, ОАО «РВ-Пермь» создано для реализации проекта по строительству нового пересадочного узла Пермь II. В июле 2016 года между минтрансом Пермского края и ООО «Трансстрой-М» (выступает от ОАО «РЖД») было заключено акционерное соглашение, по которому компания и краевое правительство, Использовано было 19 млн руб., выступили соучредителями ОАО «Развитие вокзалов-Пермь», чтобы войти в уставной капитал общества. Эти деньги планировалось потратить на содержание общества, разработку предпроектной документации и покупку недвижимости. В итоге свои обязательства регион выполнил ещё в конце 2013 года.

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