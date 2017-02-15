Власти Краснодара заверяют, что держат в узде цены на социально значимые продукты

К контролю за ценами могут присоединиться и простые краснодарцы. В случае необоснованного завышения стоимости социальных продуктов, следует обращаться с жалобами к властям муниципалитета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Власти Краснодара по распоряжению главы региона держат под контролем стоимость социальных продуктов. Согласно постановлению мэрии, розничные продавцы не могут делать наценку больше 10% на некоторые продовольственные товары.

Это куры, подсолнечное масло, молоко и кефир, сметана — все в полиэтиленовых пакетах. Также в списке творог, куриные яйца, сахар-песок, соль, мука высшего сорта, хлеб, рис и гречка. Всего же в России определены 24 наименования продуктов первой необходимости. Их розничная цена государством жестко регулируется. Если за месяц продавцы повысили стоимость более чем на 30%, контролирующие органы на три месяца могут заморозить ценники на социально значимые продукты. Чтобы правила соблюдались, специалисты департамента потребительской сферы каждую неделю отслеживают стоимость товаров в магазинах и на рынках.

К примеру, в Краснодаре литр молока в полиэтиленовом пакете в среднем сейчас должен стоить 45 рублей. Булка хлеба — 24, 1 кг риса — 53, десяток яиц первой категории не больше 65, 1 кг свинины — 260 рублей.

Но не все предприниматели придерживаются этих правил.