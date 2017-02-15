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16:07 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Власти Краснодара заверяют, что держат в узде цены на социально значимые продукты

Краснодар, 15 февраля, KrasnodarMedia. Специалисты мэрии Краснодара отслеживают динамику цен на продукты питания в магазинах розничной торговли. Наценка на продовольственные товары, относящиеся к категории социально значимых, согласно постановлению городской администрации, не должна превышать 10%.

К контролю за ценами могут присоединиться и простые краснодарцы. В случае необоснованного завышения стоимости социальных продуктов, следует обращаться с жалобами к властям муниципалитета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Власти Краснодара по распоряжению главы региона держат под контролем стоимость социальных продуктов. Согласно постановлению мэрии, розничные продавцы не могут делать наценку больше 10% на некоторые продовольственные товары.

Это куры, подсолнечное масло, молоко и кефир, сметана — все в полиэтиленовых пакетах. Также в списке творог, куриные яйца, сахар-песок, соль, мука высшего сорта, хлеб, рис и гречка. Всего же в России определены 24 наименования продуктов первой необходимости. Их розничная цена государством жестко регулируется. Если за месяц продавцы повысили стоимость более чем на 30%, контролирующие органы на три месяца могут заморозить ценники на социально значимые продукты. Чтобы правила соблюдались, специалисты департамента потребительской сферы каждую неделю отслеживают стоимость товаров в магазинах и на рынках.

К примеру, в Краснодаре литр молока в полиэтиленовом пакете в среднем сейчас должен стоить 45 рублей. Булка хлеба — 24, 1 кг риса — 53, десяток яиц первой категории не больше 65, 1 кг свинины — 260 рублей.

Но не все предприниматели придерживаются этих правил.

Если вы думаете, что стоимость социально значимых продуктов явно завышена, об этом можно сообщить по телефону горячей линии краевого департамента цен и тарифов. Также можно пожаловаться в органы власти муниципалитета. Телефон горячей линии вопросам необоснованного роста цен на продукты питания 8 (861) 267−09−01, сообщает интернет-портал «Кубань 24».

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